Emekliye promosyon+ikramiye
10.6 milyon emekli 4 milyar lira promosyon, 252 bin memur emeklisi 1.1 milyar lira ikramiye alırken, ödemeler sürüyor. Promosyon almayanlar 600 liraya varan ödemeden yararlanırken, memur emeklilerine ikramiyede ikinci taksit veriliyor
NASIL ALINACAK?
Emeklilere promosyon ve ikramiye fırsatı halen sürüyor. Promosyonunu halen almamış olan emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalamış bankalardan arasından seçimini yapıp, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek 600 liraya varan ödemeden yararlanıyor. Yeni emeklilere de promosyon imkanı var. Çalışanlar emekli olur olmaz başvurusunu yaparak banka promosyonunu alabiliyor. Memur emeklilerine ek ikramiyede de başvuru süresi bitti ancak ödemeler sürüyor. SGK, geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemelerini yapıyor. Yasal düzenleme kapsamında; memur emeklileri, geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, kalan ödemeleri bu yılın aynı döneminde 1 yıllık faiziyle birlikte gerçekleştiriliyor. Emeklilere ilk taksit ödemeleri Mart 2017'de başlamıştı. Buna bağlı olarak ikinci taksit ödemeleri de bu ay başladı. Bu arada uygulamada başvuru süresi 29 Ocak'ta doldu.
Etiketler: promosyon , sosyal güvenlik , SGK , emekli
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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