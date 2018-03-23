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ye +ikramiye

10.6 milyon 4 milyar lira , 252 bin memur emeklisi 1.1 milyar lira ikramiye alırken, ödemeler sürüyor. Promosyon almayanlar 600 liraya varan ödemeden yararlanırken, memur emeklilerine ikramiyede ikinci taksit veriliyor

Emekliye promosyon+ikramiye
Promosyon ve ikramiye lerin yüzünü güldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, banka u kapsamında 10.6 milyon emekliye toplam 4 milyar lira verildiğini, 30 yıldan hizmeti olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden ikramiyesini alan memur emeklilerine ek ödeme imkanı kapsamında da 252 bin kişiye 1.1 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

NASIL ALINACAK?
Emeklilere promosyon ve ikramiye fırsatı halen sürüyor. Promosyonunu halen almamış olan emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalamış bankalardan arasından seçimini yapıp, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek 600 liraya varan ödemeden yararlanıyor. Yeni emeklilere de promosyon imkanı var. Çalışanlar emekli olur olmaz başvurusunu yaparak banka promosyonunu alabiliyor. Memur emeklilerine ek ikramiyede de başvuru süresi bitti ancak ödemeler sürüyor. , geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemelerini yapıyor. Yasal düzenleme kapsamında; memur emeklileri, geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, kalan ödemeleri bu yılın aynı döneminde 1 yıllık faiziyle birlikte gerçekleştiriliyor. Emeklilere ilk taksit ödemeleri Mart 2017'de başlamıştı. Buna bağlı olarak ikinci taksit ödemeleri de bu ay başladı. Bu arada uygulamada başvuru süresi 29 Ocak'ta doldu.
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