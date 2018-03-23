Kolay emeklilik

Bakan Sarıeroğlu, hatalı bağlanan emekli aylıkları konusunda emeklilerin mağduriyetini giderecek çok önemli düzenlemeleri hayat geçirdiklerimi vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Emekliliğinden sonra yapılan kontrollerde hizmet süresi eksik olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza eksik sürelerine karşılık borçlanmaimkanı getirdik. Emeklimiz bu borçlanılabilecek süreleri borçlanmayı kabul ederse maaşını kesmeden, mağduriyet oluşturmadan emeklilik hayatını sürdürmesine olanak sağlıyoruz. Yine Bağ-Kur'lu sigortalımız emeklilik başvurusu yaptığında, borçlarını ödemeden maaşı bağlanmıyordu. Borçlarına rağmen maaşları bağlanarak ücretten kesilmesi sağlandı."
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