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Kolay

Kolay emeklilik
Bakan Sarıeroğlu, hatalı bağlanan emekli aylıkları konusunda emeklilerin mağduriyetini giderecek çok önemli düzenlemeleri hayat geçirdiklerimi vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Emekliliğinden sonra yapılan kontrollerde hizmet süresi eksik olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza eksik sürelerine karşılık borçlanma imkanı getirdik. Emeklimiz bu lanılabilecek süreleri borçlanmayı kabul ederse maaşını kesmeden, mağduriyet oluşturmadan hayatını sürdürmesine olanak sağlıyoruz. Yine Bağ-Kur'lu sigortalımız emeklilik başvurusu yaptığında, borçlarını ödemeden maaşı bağlanmıyordu. Borçlarına rağmen maaşları bağlanarak ücretten kesilmesi sağlandı."
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