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Dünyanın en pahalı ’u



Çin markaları, dünyasının yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Geely'nin Avrupa'da Volvo'yu ve Mercedes'in bir kısmını satın almasından sonra kızışan otomotiv endüstrisi, bu rekabetle birlikte kaliteyi de yükseltti. Çinli otomotiv firması IAT Automobile Technology tarafından üretilen Karlmann King; tasarımı, donanımı, tarzı ve tavrıyla diğer 'lardan ayrılıyor.
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