Çin markaları, otomotiv dünyasının yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Geely'nin Avrupa'da Volvo'yu ve Mercedes'in bir kısmını satın almasından sonra kızışan Çin otomotiv endüstrisi, bu rekabetle birlikte kaliteyi de yükseltti. Çinli otomotiv firması IAT Automobile Technology tarafından üretilen KarlmannKing; tasarımı, donanımı, tarzı ve tavrıyla diğer SUV'lardan ayrılıyor.
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