;
Yol Durumu
  1. 57 bin sağlıkçı alınacak
  2. Dünyanın en pahalı SUV’u

a piyango

3 Nisan’dan itibaren kadroya kavuşacak işçilere ikramiyeden sonra müjdesi de geldi. Taşeron işçiler, maaşın 1.5 katı para alacak

Taşerona piyango
Taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna geçmenin yanı sıra pek çok kazanım da elde edecek. Kamuda görev yapan 450 bin işçinin kadroya geçişiyle ikramiyeye kavuşacağının açıklanmasının ardından, şimdi de promosyon müjdesi geldi. 3 Nisan'dan itibaren kadrolu olacak işçiler, undan da yararlanabilecek. İşçiler, kadrosuna geçtikleri kurumun anlaşma yaptığı bankadan promosyon ödemesi alacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon olarak alabilecek.

BAKAN AÇIKLADI
Kamuda her kurum maaş ödemelerine karşılık bankalarla promosyon anlaşması yapıyor. Kadroya geçen taşeron işçi, bağlı olduğu kurumun yaptığı promosyon anlaşmasından yararlanacak ve bankadan ödeme alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kendi çalışanlarımız için bankalarla maaş promosyon anlaşması imzaladık. Taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız bu promosyon ödemesinden ilk defa yararlanacak. Bu düzenlemenin artıları zamanla daha çok ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar