Taşerona piyango

Taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna geçmenin yanı sıra pek çok kazanım da elde edecek. Kamuda görev yapan 450bin işçinin kadroya geçişiyle ikramiyeye kavuşacağının açıklanmasının ardından, şimdi de promosyon müjdesi geldi. 3 Nisan'dan itibaren kadrolu olacak taşeron işçiler, bankapromosyonundan da yararlanabilecek. İşçiler, kadrosuna geçtikleri kurumun anlaşma yaptığı bankadan promosyon ödemesi alacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyonolarak alabilecek.
BAKAN AÇIKLADI Kamuda her kurum maaş ödemelerine karşılık bankalarla promosyon anlaşması yapıyor. Kadroya geçen taşeron işçi, bağlı olduğu kurumun yaptığı promosyon anlaşmasından yararlanacak ve bankadan ödeme alacak. Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı JülideSarıeroğlu, "Kendi çalışanlarımız için bankalarla maaş promosyon anlaşması imzaladık. Taşerondan kadroya geçenarkadaşlarımız bu promosyonödemesinden ilk defa yararlanacak. Bu düzenlemenin artıları zamanla daha çok ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
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