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yapana enerji desteği

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 23 ilde yapanların elektrik faturasının yüzde 30’unu devlet ödeyecek. 3 yıllık enerji desteği kapsamında Ekonomi Bakanlığı; Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ödeme yapacak.

Yatırım yapana enerji desteği
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 şehirde uygulanacak Cazibe Merkezleri Programı kapsamında enerji desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kapsamdaki illerde imalat sanayisi, çağrı-veri merkezi ı yapanların aylık elektrik giderlerinin azami yüzde 30'unu devlet ödeyecek. Elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u, 3 yıl süreyle işletme bazında 10 milyon liraya kadarlık kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

YILDA 4 KEZ ÖDEME
Tebliğe göre; Ekonomi Bakanlığı destekten yararlanması uygun görülenlere Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bütçe imkanları çerçevesinde ödeme yapacak. SGK prim ve idari para cezası bulunan işletmeler enerji desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca yapılandırılmış borç varsa taksitlendirmeye riayet edilmesi ve müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş amme alacağı borcunun bulunmaması şartı aranacak. Destek süresi boyunca, çağrı merkezi yatırımlarında 200 kişinin altına düşerse, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığı tespit edilirse ve imalat sanayi yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülürse enerji desteği uygulamasına son verilecek.

DEVİRDE DE SÜRECEK
Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilecek. Yatırımlara sağlanan enerji desteği ile yatırımların enerji tüketimlerinden kaynaklanan işletme giderlerinin azaltılması, istihdam ve vergisel destekler ile istihdam yoğun yatırımların program kapsamı illerde hayata geçirilmesi ve yatırımcı firmaların üretime ilişkin diğer giderlerine aktarabilecekleri ilave finansman oluşturulması amaçlanıyor.
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