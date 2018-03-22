KOSGEB kredisiyle hayatı değişti

Amasya'da KOSGEB'in verdiği kredi desteğiyle misket elmasından sirke ve pekmez üreten Mahide İnce, ürünlerini hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlıyor. 1.5 yıl önce girişimcilik kursuna katılarak belge alan ve 50 bin lirası hibe olmak üzere 150bin lira kredi almaya hak kazanan İnce, ayda ortalama 20 ton elma kullanarak 13.5ton sirke ve pekmez üretiyor.
İHTİYACA GÖRE SEÇİM YAPIN Üretiminin büyük bölümünü Irak'a ihraç eden İnce, ayrıca bazı Ortadoğuülkeleri ile Fransa'ya da ürün göndermek çalışma yapıyor. Kurduğu firmada 5 kişiye de istihdam sağlayan Mahide İnce, "Ürünlerimi Iraklılar çok beğeniyor. Sirke ve pekmezimle Arap ülkeleri de ilgilenmeye başladı. Bir süredir marketler aracılığıyla Türkiye genelinde de satış yapıyoruz. İnşallah yakında Amasya'nın giriş ve çıkışına satış mağazaları açacağız" diye konuştu. İş yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan İnce, "Öncelikle o şehrin ihtiyacına, eksiğine baksınlar. Mesela Amasya bir tarım şehri ve elmasıyla meşhur. Ben de elmadan sirke ve pekmez yapmayı düşündüm" ifadesini kullandı.
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