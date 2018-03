Emekliye 224 TL

her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alırken, burada bir artışın gündeme gelmesi büyük heyecan yarattı. Maaşların yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranındakibeklentisi var. Talepler hayata geçerse, her ay maaşın yüzde 4-5'i yerine, yüzde 8-9'u oranında ek ödeme verilecek.Mevcut uygulamada, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Halen en düşük emekli maaşı da 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu emeklinin ek ödemesi; oran yüzde 8'e çıkarılırsa 28,07 lira artışla, yüzde 9'a çıkarılırsa 37.42 lira artışlayükselecek. Emeklinin eline her ay maaş ve ek ödeme olarak 982,38 lira yerine bin 10 lira 45 kuruş ya dageçmeye başlayacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 24 kuruş seviyesinde. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa,, yüzde 9'a yükseltilirseçıkacak. Yani ek ödemede oran yüzde 8'e çıkartılırsa 179,24 lira, yüzde 9 yapılırsagelir artışı yaşanacak. Emeklinin eline her ay maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 660 lira 48 kuruş yerineya dageçmeye başlayacak.