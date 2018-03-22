2018’de 94 ilçeye daha gaz gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın'doğalgazı olmayan ilin kalmaması'yönündeki talimatlarıdoğrultusunda hareketegeçen Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı, 101 ilçeye dahadoğalgaz götürürken; 2018tamamlanmadan 81 il ile birlikte94 ilçeyi daha doğalgazakavuşturacak. Artvin, Hakkarive Şırnak en geç Ekimayında doğalgaz ile buluşturularakbu illerdeki insanlarında kışı doğalgazla geçirmelerisağlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.