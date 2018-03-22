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2018’de 94 ilçeye daha gaz gidecek

2018’de 94 ilçeye daha gaz gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ı olmayan ilin kalmaması' yönündeki talimatları doğrultusunda harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 101 ilçeye daha doğalgaz götürürken; 2018 tamamlanmadan 81 il ile birlikte 94 ilçeyi daha doğalgaza kavuşturacak. Artvin, Hakkari ve Şırnak en geç Ekim ayında doğalgaz ile buluşturularak bu illerdeki insanların da kışı doğalgazla geçirmeleri sağlanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
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