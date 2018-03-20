Emekliye yüzde 9 ek ödeme

Emeklilerin gözü her ay verilen maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemede artış getirecek kararda. TÜED Başkanı Ergün, ‘Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede yüzde oranları düşük kaldı. Yüzde 8-9’a yükseltilsin’ çağrısı yaptı.
Yaklaşık 12 milyon emekliye her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemedeartış konusunu TAKVİMgündeme getirdi, büyük heyecan yarattı. Emekliler maaşın yüzde4-5'i oranındaki ek ödemenin artırılmasını beklerken; TürkiyeEmekliler Derneği'nden (TÜED) "Ek ödeme oranları düşük kaldı. Yüzde 8-9'a yükseltilsin" çağrısı geldi. TÜED Genel BaşkanıKazım Ergün, emeklilere ödenen vergi iadesinin 2006 yılında kaldırıldığını, bunun yerine ek ödeme uygulaması getirildiğini hatırlattı. Ek ödemelerin emekli aylık miktarına göre yapıldığına dikkati çeken Ergün, "Bu yılın ilk 6 aylık döneminde emekli aylığı bin18 liraya kadar olanlara yüzde5, bunun üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Oysa emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 Katma Değer Vergisi (KDV), doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor" dedi.
Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin düşük yüzdelerle ödenmesinin zamanla emeklilerin aleyhine olan bir uygulamaya dönüştüğünü ifade eden Ergün, şunları kaydetti: "Emeklilerimizin harcamalarındaki fişlerin karşılığı olarak aldıkları yüzde 15 oranına kıyasla bugünkü ek ödeme yüzdeoranları düşük kalıyor. Bugün emeklilerimiz, ek ödemedeki yüzde 4 ila 5'lik düşük oranlar nedeniyle her ay maddi kayba uğruyor. Bu, emeklilerimizin vergi yükünü omuzlarında hissetmesine neden oluyor. Bu yükün azaltılması ek ödeme oranlarının yüzde 8-9'ayükseltilmesiyle bir miktar mümkündür".
ŞEKERHASTASINAERKEN MAAŞ Çalışma gücünü % 60 oranında kaybeden şeker hastaları, bin 800 gün primleri varsa malulen emekli olabiliyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli bir oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Şeker hastaları da eğer şartları sağlayabiliyorsa malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az bin 800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Hastalığın en az 3 organı bozması ve raporla belgelenmesi talep ediliyor.
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