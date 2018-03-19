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’da canlılara koruma

Kanal İstanbul’da canlılara koruma
Kanal İstanbul projesi çalışmaları esnasında canlı türlerinin zarar görmemesi için önlemler şimdiden alınmaya başlandı. Oluşturulan özel ekipler sahaya inerek bölge faunasına ilişkin detaylı çalışmalar yaptı. Latince adı 'Lycaena ottomana' olan Osmanlı ateşi adlı bir kelebek türünün endemik tür olduğu ve başka yerde yaşayamayacağı belirlendi, korumaya alınması kararlaştırıldı.

Barış ŞİMŞEK
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