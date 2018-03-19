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Ev sahipleri dikkat! Son tarih 26 Mart

2017 yılına ilişkin kira gelirleri olan mükelleflerin Beyannamelerini için son tarih 26 Mart Pazartesi. Hesaplanan Gelir Vergisi ise Mart ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödenebilecek.

Ev sahipleri dikkat! Son tarih 26 Mart

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, günlük veya kısa süreli kiralanan konut ve tüm iş yerleri kiralamalarında ise, tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirmesi zorunlu. Zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza ise, işleme konu tutarın yüzde 5'idir" dedi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 14:39
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