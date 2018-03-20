Kapalıçarşı'da 3,9440 liradan alınan dolar, 3,9460 liradan satılıyor.
4,8660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,8680 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9450 lira, euronun satış fiyatı ise 4,8610 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 3,9440 liradan alınan dolar, 3,9460 liradan satılıyor.
4,8660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,8680 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9450 lira, euronun satış fiyatı ise 4,8610 lira olmuştu.
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