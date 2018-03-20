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ne kadar? ne kadar? (20 Mart 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 20 Mart Dolar kuru... 20 Mart Euro kuru... İşte 20 Mart 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 20 Mart 2018 kurları...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar?
serbest piyasada 3,9460 liradan, 4,8680 liradan güne başladı.

'da 3,9440 liradan alınan dolar, 3,9460 liradan satılıyor.

4,8660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,8680 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9450 lira, euronun satış fiyatı ise 4,8610 lira olmuştu.

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  • 20 Mart 2018, Salı 09:15
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