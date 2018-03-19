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Devletten gençlere rekor destek

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde geçen yıl sonu itibarıyla toplam 931 milyon lira destek verildi.

Devletten gençlere rekor destek

AA muhabirinin Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamında projelerini uygulamaya koyan 18-40 yaşındaki genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği veriliyor.

Bu hibeyi kazanan hak sahibi gençlere projelerini tamamlamaları karşılığında ödemeler yapılıyor. İcmaller, Bakanlığın il müdürlüklerine geldikçe bütçe imkanları dahilinde hibe tutarları çiftçilerin hesabına aktarılıyor.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 14:25
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