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Bunları yapıyorsanız aylığınız kesilebilir!

Takvim Gazetesi'nin sosyal güvenlik uzmanı yazarı Ali Şerbetçi bugün köşesinde yine okuyucularının sorularını yanıtladı.

Bunları yapıyorsanız aylığınız kesilebilir!

Takvim Gazetesi köşe yazarı Ali Şerbetçi, sosyal güvenlik kurumu ile ilgili okuyucularından gelen soruları cevapladı.

İşte Şerbetçi'nin okuyucularına verdiği o cevaplar:

İşçi emeklisi babamdan dolayı maaş alıyorum. Bekarım ve herhangi bir işte çalışmıyorum. Evlendiğimde maaşım kesilecek biliyorum. İşe girmem durumunda da maaşım kesilir mi? A.K.

İşçi emeklisi kız çocuklarına bağlanan yetim aylığının kesilmesi için iki neden vardır. Birincisi bekar kız çocuklarının evlenmesi, ikinci ise Sosyal Güvenlik Kanunları'na tabi bir işyerinde çalışmaya başlaması ya da yine kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almasıdır. Nasıl evlenince yetim aylığı kesiliyorsa işe girişte de aylık kesilir. Ancak işe girip aylık kesilince işten çıkışta da tekrar aylığa girilebilmektedir.
  • 19 Mart 2018, Pazartesi 12:03
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