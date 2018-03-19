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Bodrum’a İngiliz akını

Bodrum’a İngiliz akını
TURİZM sektöründe patlaması yaşanıyor. 'da ik tesisler yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, yeni pazarlar ile bölgeye gelen turist sayısında artış bekleniyor. Geçen yıl 2 milyon 89 bin 503 yabancı turistin geldiği Muğla'da ziyaretçi sayısının 2016'ya oranla yüzde 15 arttığı bildirildi. Bu yıl ise geçen yıldan çok daha iyi bir sezon olacağının sinyallerinin erken rezervasyonlar ile geldiği kaydedildi. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, bu yıl özellikle İngiliz turistte artış gözlendiğini ifade ederek, "İngilizler'i Almanlar takip ediyor. Yabancılardan gelen erken rezervasyonların bir önceki seneye göre ciddi artış gösterdiği bir gerçek. Geçen yıldan çok daha iyi bir sezon geçireceğiz" dedi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, bu yılda bölgeye gelecek turist sayısında artış yaşanacağını ifade ederek, "Özellikle İngiltere pazarında ciddi bir artış var. Tüm tur operatörleri uçak sayılarını yüzde 50 artırmış durumda" diye konuştu.

HİNTLİLER DE KEŞFETTİ
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yücel Okutur ise, "Erken rezervasyonlar çok iyi durumda. Muğla'nın yeni destinasyonlarından biri de Hint pazarı. Bu yıl bölgemizde yoğun olarak Hint turistleri de göreceğiz" dedi.
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