Bodrum’a İngiliz akını

TURİZM sektöründe erken rezervasyon patlaması yaşanıyor. Muğla'da turistik tesisler yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, yeni pazarlar ile bölgeye gelen turist sayısında artış bekleniyor. Geçen yıl 2 milyon 89 bin 503 yabancı turistin geldiği Muğla'da ziyaretçi sayısının 2016'ya oranla yüzde 15 arttığı bildirildi. Bu yıl ise geçen yıldan çok daha iyi bir sezon olacağının sinyallerinin erken rezervasyonlar ile geldiği kaydedildi. Bodrum OtelcilerDerneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, bu yıl özellikle İngiliz turistte artış gözlendiğini ifade ederek, "İngilizler'i Almanlar takip ediyor. Yabancılardan gelen erken rezervasyonların bir önceki seneye göre ciddi artış gösterdiği bir gerçek. Geçen yıldan çok daha iyi bir sezon geçireceğiz" dedi. GüneyEge Turistik Otelciler veİşletmeciler Birliği BaşkanıBülent Bülbüloğlu da, bu yılda bölgeye gelecek turist sayısında artış yaşanacağını ifade ederek, "Özellikle İngiltere pazarında ciddi bir artış var. Tüm tur operatörleri uçak sayılarını yüzde 50 artırmış durumda" diye konuştu.
HİNTLİLER DE KEŞFETTİ Dalaman, Ortaca,Köyceğiz TuristikOtelciler veİşletmeciler BirliğiBaşkanı YücelOkutur ise, "Erkenrezervasyonlarçok iyi durumda.Muğla'nın yenidestinasyonlarındanbiri de Hint pazarı. Buyıl bölgemizde yoğunolarak Hint turistleride göreceğiz" dedi.
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