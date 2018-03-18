Yarım karpuz dönemi

Her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu tezgahlarda yerini alırken, kilosu 5 lira olması sebebiyle yarım satılıyor. Fiyatı pahalı olunca çareyi ürünü ortadan ikiye keserek satmakta bulunan pazarcı Erdinç Gür, "İran karpuzunun tadı ve aroması yönünden yerli karpuzun kalitesinde değil. Bizler bu karpuzu hamile kadınlar talep ettiği için getiriyoruz. Zaten az geliyor, bir de fiyatı pahalı olunca insanlar mağdur olmasın diye ortadan ikiye keserek satıyoruz. Bir tanesi yaklaşık 5-6 kilogram geliyor. Ortadan ikiye kesince 10-15 liraya geliyor" dedi.
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