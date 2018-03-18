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- kavgası Ombudsman’a emanet

Uber- taksi kavgası Ombudsman’a emanet
Kamu Denetçiliği Kurumu'na, ciler ile yaşanan gerilimle gündeme gelen için yapılan başvuruda, bu uygulama kapsamında hizmet verenlere kesilen cezaların iptal edilmesi istendi. Uber uygulamasının ödemelerinde kredi kartı veya nakit ödeme yapılabildiğini, gidilecek yerin fiyatının önceden bilindiğini aktaran başvuru sahibi, en çok İstanbul'da kullanılan sistemde plaka, sürücü adı gibi bilgilerin yolculara sunulduğunu, böylece vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve ekonomik hizmet verdiklerini kaydetti. Kurumun vereceği karar bekleniyor.
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