Kamu Denetçiliği Kurumu'na, taksiciler ile yaşanan gerilimle gündeme gelen Uber için yapılan başvuruda, bu uygulama kapsamında hizmet verenlere kesilen cezaların iptal edilmesi istendi. Uber uygulamasının ödemelerinde kredi kartı veya nakit ödeme yapılabildiğini, gidilecek yerin fiyatının önceden bilindiğini aktaran başvuru sahibi, en çok İstanbul'da kullanılan sistemde plaka, sürücü adı gibi bilgilerin yolculara sunulduğunu, böylece vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve ekonomik hizmet verdiklerini kaydetti. Kurumun vereceği karar bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.