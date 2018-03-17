;
Yol Durumu
  1. Otelleri İranlılar dolduracak
  2. Çanakkale Köprüsü'ne 1.5 kat talep

Yavuz'a tren geliyor

Yavuza tren geliyor
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Marmaray İstanbullular'ın yaşamını kolaylaştırdı. Bu sene Sonunda Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz. Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da ihalesini başlatacağız" dedi. Arslan, yakında Kars-Iğdır-Dilucu- Nahcivan-İran hattını da yaparak bu koridoru İran'a bağlayacaklarını anlattı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar