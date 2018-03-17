Yavuz'a tren geliyor

Ulaştırma BakanıAhmet Arslan, "Marmarayİstanbullular'ın yaşamınıkolaylaştırdı. Bu seneSonunda Gebze'den Halkalı'yaMarmaray araçlarıyla 77 kilometreyikesintisiz hale getireceğiz. Bununlada yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprüolan orta koridorun karayolu anlamındaönemli bir tamamlayıcısı olan YavuzSultan Selim Köprüsü üzerinde birde raylı sistem yapacağız. Proje bitmeküzere. Yakın da ihalesini başlatacağız"dedi. Arslan, yakında Kars-Iğdır-Dilucu-Nahcivan-İran hattını da yaparak bukoridoru İran'a bağlayacaklarını anlattı.
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