Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre; Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013'te yüzde 7,7 iken geçen yıl yüzde 8,5'e çıktı. Dünya SağlıkÖrgütü'nün verilerine göre ise; 2050 yılında dünya üzerindeki 60 yaş üstü kitlenin sayıca 2 milyara ulaşması bekleniyor. Bu sayısal veriler bize bu kesimin aynı zamanda turizm için ne kadar büyük bir potansiyel oluşturduğunu gösteriyor. Bu alandan daha fazla pay almak isteyen hükümet bu konuda çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor.
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