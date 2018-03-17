Albayrak, AK Parti Şişli İlçe Kongresindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılın ardından AK Parti'ye dönmesi sonrasında kongrelerle birlikte tazelenme, kucaklaşma, bayrak yarışı şuuruyla yeni bir dönemin başlatıldığını dile getirdi.

"ELHAMDÜLİLLAH TÜRKİYE BAŞKA BİR NOKTADA"

AK Parti'de siyaset yapmanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir siyasi kurumda siyaset yapmanın ötesine geçtiğini kaydeden Albayrak, "Hele hele 15 Temmuz'dan sonra AK Parti'de siyaset yapmak demek, Türkiye'nin geleceğiyle, bekasıyla alakalı başka bir ruh ikliminde mücadele etmek demek, Türkiye'nin geleceği ve bekası için gerekirse gözünü kırpmadan canını vermek demek. 15 Temmuz ve son yıllarda yaşanan tüm krizler ve özellikle 367 krizi, 27 Nisan, 12 Şubat, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz... Son 10 senede Türkiye hangi badirelerden geçti, neleri atlattı? Tüm bu mücadele noktasında baktığımızda elhamdülillah Türkiye başka bir noktada." ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE'DE 2018 BELKİ TURİZMDE REKOR YILI OLACAK"

Albayrak, birilerinin "10 senedir savaştayız" dediğini aktararak, "Fiili bir savaştan artık resmi bir savaşa gidiyoruz. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye ne yapıyor? 2018 yılına girdik. 10 senedir fiili, resmi bu savaş devam etmesine rağmen konuştuğumuz güçlü Türkiye'de 2018 belki turizmde rekor yılı olacak. İhracat, ekonomi büyüyor. Tüm bu sıkıntılara rağmen yatırımlar, altyapı, İstanbul'a hizmet, AK Parti'nin elinin dokunduğu her yerde Türkiye, emin adımlarla büyümeye, güçlü adımlar atmaya devam ediyor." diye konuştu.





"BU SÜREÇLER TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRİYOR"

Bölge özelinde ve küresel ölçekte ciddi kırılmalar yaşandığına değinen Albayrak, Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçlerin ülkeyi güçlendirdiğini söyledi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin dünyada yeniden şekillenen siyasi resim içinde her alanda dünyanın parmakla gösterdiği ülke konumuna geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Küresel anlamda büyük bir çarpışmaya dünya giderken, Türkiye'yi ayakta tutacak olan iki konudan biri ülkenin yekvücut halinde bir ve beraber olması, diğeri de sistemsel dönüşüm olarak istikrarlı siyasi bir yapıya kavuşması. Birincisi 15 Temmuz'da ikincisi de 16 Nisan'da geçti. Artık 2019, bu büyük ve kutlu doğumun tarihi kırılmasının yaşanacağı Türkiye özelinde, iki seçimin olduğu önemli bir yıl olacak. Bütün bu kaotik iklimde Türkiye, herkesin birlikte iş yapmak, iş birliği oluşturmak istediği bir ülke olmaya doğru gidiyor. Bunu her platformda güçlü duruşuyla sergilemek zorunda."

"TÜRKİYE, KIBRIS'I İLGİLENDİREN SÜREÇLE ALAKALI ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN POZİSYONUNU SONUNA KADAR KORUYACAKTIR"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Albayrak, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren Amerika'dan birileri olduğunu ve bu görüşmeleri ibretle izlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Niye? İki sebeple, bir siyasi gerekçeyle çünkü siyasi olarak, uluslararası hukuk olarak gerçekleştirebilirliği olan bir bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler iki alanda; bir Türkiye'nin ekonomik münhasırlık bölgesi konusu, ikincisi Türkiye'nin karasuları dışındaki Kıbrıs'ın tamamını ilgilendiren karasuları. Türkiye hem kendi karasuları hem de Kıbrıs'ın etrafındaki tüm Kıbrıs'ı ilgilendiren bu süreçle alakalı uluslararası hukuktan kaynaklanan pozisyonunu sonuna kadar koruyacaktır. Buna rağmen birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkinci boyutu da bu, ekonomik boyut. Ben de diyorum ki, bir sürü küresel firmalar var işte Amerika'dan, İtalya'dan geliyorlar araştırma yapıyorlar, yatırım yapacaklar. Gülerek izliyorum. Niye? Küresel firmalar bir yatırıma baktıklarında fizibil mı? Geri dönüşü var mı? Halka açık şirketler bunlar. Ben de diyorum ki Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik olarak fizibil değildir. Hangi pazara, hangi altyapıyla, hangi boru hatlarıyla yapacaksınız? Ha 'siyasi inat ediyoruz, illa yapacağız' diyorsanız zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız, buyurun. Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç veya buyurun devam edin. Çünkü uluslararası firmalar bu şekilde bakmak durumunda. Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar'ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin, ekonomik ve siyasi olarak çok gerçekçi olmayan projelerin içinde olması sadece bizi şaşırtmadı aynı zamanda da üzdü."

"ÖLÜ SAYISININ NEREDEYSE ÜÇTE BİRİNİ İHA'LARIMIZ, SİHA'LARIMIZ SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sözlerini, "Ama öyle güçlü bir şekilde bu süreci Türkiye yönetiyor ki sadece Mehmetçiklerimiz sahada çok şanlı bir mücadele vermiyor. 'Türkiye istediğinde neyi başarır'ı Bayraktar Grubu sayesinde, yerli İHA ve SİHA'larımızla, bugüne kadar ortaya çıkan ölü sayısının neredeyse üçte birini İHA'larımız, SİHA'larımız sayesinde gerçekleştirdik." diye tamamladı.