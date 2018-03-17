Esnafa ucuz kredi

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarıKonfederasyonu (TESK) ileFibabank arasında işbirliğigerçekleştirildi. TESK BaşkanıBendevi Palandöken, "İmzaladığımızprotokol ile esnafa 70 bin liraya kadarşubelerin yetkisinde, düşük faizlikredi kullanma imkanı verilecek" dedi.Protokole göre; TESK Kart'a sahipoda birliği üyesi esnaf ve sanatkarlar,Fibabanka üzerinden kredi başvurusuyapabilecek. Esnaf yüzde 1.49 faizoranıyla 48 ay vade ile 70 bin lirakredi alabilecek.
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