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a ucuz kredi

Esnafa ucuz kredi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Fibabank arasında işbirliği gerçekleştirildi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "İmzaladığımız protokol ile a 70 bin liraya kadar şubelerin yetkisinde, düşük faizli kredi kullanma imkanı verilecek" dedi. Protokole göre; Kart'a sahip oda birliği üyesi esnaf ve sanatkarlar, Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. Esnaf yüzde 1.49 faiz oranıyla 48 ay vade ile 70 bin lira kredi alabilecek.
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