Emekliye 2 farklı ikramiye

Memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi KPDK’da masaya yatırılacak. Anlaşma sağlanırsa, ya maaş ya da Memur- Sen’in talep ettiği 2 bin 62 liralık tutar üzerinden ödeme yapılacak
Milyonlarcamemur ve emeklibu ay toplanacakKamu PersoneliDanışma Kurulu (KPDK)toplantısına kilitlendi.Bayram ikramiyesi isteyenmemurlar ve emekliler,toplantıdan müjde bekliyor.Memurkonfederasyonlarıtarafından geçtiğimizyıl Ağustos ayındagerçekleştirilen toplusözleşme görüşmelerinetaşınan bayramikramiyesi, yenidengündeme geliyor. KPKD'damemurlara ve emeklilereRamazan ve KurbanBayramları'nda ikramiyeverilmesi taleplerinin deele alınması bekleniyor.Anlaşma sağlanırsa,memurlar ve memuremeklileri yılda 2 kezikramiyeye kavuşacak.Ayrıca ikramiye memurlarve memur emeklileri içinhayata geçerse, SSK veBağ-Kur emeklilerinede yaygınlaştırılmasıbekleniyor.KPDK'da memurlarave emeklilere ikramiyeverilmesi üzerindeuzlaşılırsa, 2 farklı tutargündeme gelecek.
MİLYONLAR UMUTLU Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek. Gazetemizi telefon yağmuruna tutan emekliler, "İkramiye bizleri rahatlatır" diyor.
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