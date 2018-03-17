;
Yol Durumu
  1. 10’uncu kez en değerli marka
  2. Borsa şirketleri kârları katladı

ye 2 farklı ikramiye

Memurlara ve lere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi ’da masaya yatırılacak. Anlaşma sağlanırsa, ya maaş ya da Memur- Sen’in talep ettiği 2 bin 62 liralık tutar üzerinden ödeme yapılacak

Emekliye 2 farklı ikramiye
Milyonlarca memur ve bu ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu () toplantısına kilitlendi. Bayram ikramiyesi isteyen memurlar ve emekliler, toplantıdan müjde bekliyor. Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine taşınan bayram ikramiyesi, yeniden gündeme geliyor. KPKD'da memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri yılda 2 kez ikramiyeye kavuşacak. Ayrıca ikramiye memurlar ve memur emeklileri için hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yaygınlaştırılması bekleniyor. KPDK'da memurlara ve emeklilere ikramiye verilmesi üzerinde uzlaşılırsa, 2 farklı tutar gündeme gelecek.

MİLYONLAR UMUTLU
Memur-Sen, masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek. Gazetemizi telefon yağmuruna tutan emekliler, "İkramiye bizleri rahatlatır" diyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar