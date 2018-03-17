Büyük indirim başladı

KIŞ sezonu biterken elinde ürün bırakmak istemeyen giyim firmaları kampanya üstüne kampanya açıkladı. Yılbaşı öncesinde yüzde 50'lerde olan indirimlerin, şimdi yüzde 80'leri bulduğu görüldü. Havaların yumuşak geçmesi ile kaban, palto, bot gibi ürünlerin satışlarının limitli yapılabilmesi, özellikle bu ürünlerde ciddi indirimler getirdi. Sezon başında bin lira etiket taşıyan paltolar 200-250 liraya, 800 liralık kabanlar 150-200 liraya kadar geriledi. Bazı markalar da 'Ne alırsan 11.90lira' stantları ile yeni sezona stoksuz girmek için çıtayı iyice yükseltti. Kimi markalar yüzde50+yüzde 40, hatta yüzde50+yüzde 50 oranlı indirimleriyle müşteri kapma yarışına girdi. Yüzdeli indirimlerin yanı sıra firmaların; hediye çekinden para puana, bir alana bir bedavadan tek fiyata kadar pek çok avantajlı kampanya sunduğu görüldü. Fiziksel mağazaların yanı sıra online mağazalarda da indirimler dikkat çekti. Online satış sitelerinde de yüzde 80'e varan indirimler, kışlık alışveriş yapmak isteyenlere fırsat sundu. Bazı markaların internet satışlarında daha fazla indirimler yapıldı. Uzmanlar, alışveriş yapılmadan önce online siteler ile fiziksel mağazalardaki fiyatların kıyaslanması önerisinde bulundu. Kışlık indirimleriyle müşteriyi mağazaya çeken firmalar, bir taraftan da vitrine çıkardığı yeni sezon ürünlerinin de satışını gerçekleştirdi.
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