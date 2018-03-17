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şirketleri kârları katladı

Borsa şirketleri kârları katladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 58.4 artarak 74 milyar 50.8 milyon liraya ulaştı. Söz konusu şirketlerden 20'sinin net kârı 1 milyar lirayı aşarken, bu şirketlerin toplam net kârı 60 milyar 925,1 milyon lira oldu. Böylece da BIST 100 altında işlem gören şirketlerin ulaştığı toplam net kârın yüzde 82.3'ünü, en fazla net kâr elde eden ilk 20 şirket karşıladı.
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