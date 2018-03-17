Borsa şirketleri kârları katladı

Borsa İstanbul'daBIST 100 Endeksi altındaişlem gören şirketlerinnet kârı, geçen yıl 2016'yagöre yüzde 58.4 artarak74 milyar 50.8 milyonliraya ulaştı. Söz konusuşirketlerden 20'sinin netkârı 1 milyar lirayı aşarken,bu şirketlerin toplamnet kârı 60 milyar 925,1milyon lira oldu. Böyleceborsada BIST 100 altındaişlem gören şirketlerinulaştığı toplam net kârınyüzde 82.3'ünü, en fazlanet kâr elde eden ilk 20şirket karşıladı.
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