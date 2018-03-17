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ye-ya yarım gün iş

Kamu çalışanlarının beklediği yönetmelik gün sayıyor. Yönetmelik ile çocuğu olan memurlar yarı zamanlı çalışabilecekler

Anneye-babaya yarım gün iş
Çocuğu olan memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı için geri sayım başladı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yönetmeliğin Başbakanlık'ta olduğunu, en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Yönetmeliğin çıkmasıyla kamuda yarı zamanlı çalışma imkanının nasıl uygulanacağı belli olacak. Memur ler isterlerse, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başlangıç tarihine kadar haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek. Üstelik bu imkandan çocuğu olan erkek memurlar da yararlanabilecek. Ancak eşi çalışmayan lar ise bu haktan yararlanamayacak. Bu imkandan yararlanan memurlar, yarım maaş alacak, fiili çalışmaya bağlı ödemeler devam edecek. Bu dönem; hizmet süresi, derece yükselmesi, kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak.

3 ÖNEMLİ ADIM
Hükümet, memurlara yarı zamanlı çalışma imkanına ilaveten 3 önemli adım daha atıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 4C'deki taşeron personelin kadroya geçişi konusunda Maliye ile çalıştıklarını belirterek, konuya ilişkin kararın 3 Nisan'a kadar Bakanlar Kurulu'ndan çıkacağını söyledi. İşe alım süreçleri konusunda belediyelerde yeni bir modele gideceklerini belirten Sarıeroğlu, artı 2 istihdam hedefine ulaşmak için 6 bin 500 kişilik dev orduyla sahaya inerek iş dünyasına teşvikleri en iyi şekilde anlatacaklarını kaydetti.
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