Anneye-babaya yarım gün iş

Çocuğu olan memurlara yarı zamanlıçalışma imkanı için geri sayım başladı. ÇalışmaBakanı Jülide Sarıeroğlu, yönetmeliğin Başbakanlık'ta olduğunu, en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Yönetmeliğin çıkmasıyla kamuda yarı zamanlı çalışma imkanının nasıl uygulanacağı belli olacak. Memur anneler isterlerse, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başlangıç tarihine kadar haftalık çalışma saatlerinin normalçalışma süresinin yarısıolarak düzenlenmesini talep edebilecek. Üstelik bu imkandan çocuğu olan erkek memurlarda yararlanabilecek. Ancak eşi çalışmayan babalar ise bu haktan yararlanamayacak. Bu imkandan yararlanan memurlar, yarım maaş alacak, fiili çalışmaya bağlı ödemeler devam edecek. Bu dönem; hizmet süresi, derece yükselmesi, kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak.
3 ÖNEMLİ ADIM ■ Hükümet, memurlara yarı zamanlı çalışma imkanına ilaveten 3 önemli adım daha atıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 4C'deki taşeron personelin kadroya geçişi konusunda Maliye ile çalıştıklarını belirterek, konuya ilişkin kararın 3 Nisan'akadar Bakanlar Kurulu'ndançıkacağını söyledi. İşe alım süreçleri konusunda belediyelerde yeni bir modele gideceklerini belirten Sarıeroğlu, artı 2 istihdam hedefine ulaşmak için 6 bin 500 kişilik dev orduyla sahaya inerek iş dünyasına teşvikleri en iyi şekilde anlatacaklarını kaydetti.
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