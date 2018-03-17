7 bin hemşire aranıyor

Üniversite hastanelerine 7 bin hemşire alınacak. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, üniversite hastanelerinin mevcut borçlarının yapılandırıldığını ve daha iyi sağlık hizmeti için 7 bin hemşire kadrosutahsis edildiğini bildirdi. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Üniversite hastanelerimizin mevcut borçlarının yapılandırılması ve daha sıhhatli sağlık hizmet sunumunun tesisi maksadıyla 7 bin hemşireve sağlık çalışanı kadrosu ihdas ettikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı üniversitelerimiz adına teşekkür ederiz."
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