Taşeron işçiye en az 3 bin 778 TL

Taşeron işçileri kadroya geçtiklerinde askerlik borçlanmasıavantajıyla karşılaşacak. Kamuya geçince askerlik borçlanması yapan taşeron işçilerinin kıdem tazminatı 1.5 aylık maaşkadar artacak. Borçlanma için ödedikleri primleri gelir vergisinden düşerek, 6.5 ay daha az vergi ödeyecekler. Böylece en az 3 bin 778 lira avantaj elde edecekler. Özel sektörde çalışan işçiler, sadece son çalıştıkları işverene bağlı işyerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor. Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip bulunuyor. Borçlanma ile süre artıyor.
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