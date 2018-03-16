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ye en az 3 bin 778 TL

Kamuya geçen ler, askerlik borçlanması yaparsa 3 bin 778 lira kıdem tazminatı ve gelir vergisi avantajı elde ediyor.

Taşeron işçiye en az 3 bin 778 TL
Taşeron işçileri kadroya geçtiklerinde askerlik borçlanması avantajıyla karşılaşacak. Kamuya geçince askerlik borçlanması yapan lerinin kıdem tazminatı 1.5 aylık maaş kadar artacak. Borçlanma için ödedikleri primleri gelir vergisinden düşerek, 6.5 ay daha az vergi ödeyecekler. Böylece en az 3 bin 778 lira avantaj elde edecekler. Özel sektörde çalışan işçiler, sadece son çalıştıkları işverene bağlı işyerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor. Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip bulunuyor. Borçlanma ile süre artıyor.
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