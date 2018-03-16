Binlerce kişiye faizsiz kredi! Detaylar belli oldu



Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (TKK) düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi.

Bakanlar Kurulunun 8 Ocak'ta yürürlüğe giren kararı doğrultusunda, küçük üreticilerin daha fazla desteklenmesi amacıyla büyükbaşlarda sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği, yaygın hayvansal üretim, su ürünleri sektörü, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımlarında 100 bin liraya kadar, yem bitkisi üretiminde ise tek yıllıklar da kapsama alınarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılacak.