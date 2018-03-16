Taksi plakalarına yeni düzenleme

Taksiciler ve UBER arasında yaşanan gerilimle ilgili tartışmalar sürerken taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin Meclis'te yeni bir düzenleme yapıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen KDV yasa tasarısına eklenen maddede, söz konusu araçlarda plaka devri yapılırken alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı tahsil edilmesi öngörülüyor.

Habertürk'ün haberine göre taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının plakalarının elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının tamamı gelir vergisinden muaf olacak. Bu plakalarda, elde tutulma süresi gibi şartlar aranmayacak. Değer artış kazançlarına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir vergi çıkarılmayacak. Daha önce çıkarılan borçların tahsilinden, davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.