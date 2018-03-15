Pahalı mesaj!
SMS dolandırıcılığının arttığını ve devlet desteklerini kullandıklarını belirten tüketici dernekleri, vatandaşlara yöntemleri ve mağdur olunmaması için tavsiyede bulundu
WHATSAPP TUZAĞI
Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, dolandırıcıların SMS'in yanı sıra WhatsApp'dan da çalıştığını belirterek, "SMS ile WhatSapp'ın güncellenmesi gerektiği, güncellenmez ise belgelerin silineceği mesajı ile link gönderiyorlar. Vatandaş numarasını yazıp devam ettiğinde 'evet' veya 'hayır' onayı çıkıyor. Mesaj nasıl cevaplanırsa cevaplansın faturanıza 50 lira yansıtılıyor" dedi. 'Hakkınızda açılmış icra takibi sürmektedir. İrtibata geçmeniz halinde anlaşma imkanı sağlanacaktır. İrtibat için lütfen ... numarasını arayınız' şeklinde atılan SMS'lere kulak asılmaması çağrısında bulunan Koçal, "Bu numara Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmet numarasıdır. Arandığında karşı taraf konuşmayı uzatıyor. Faturaya görüşülen süreye bağlı 250 lira ile 2 bin lira arasında ücret yansıtılıyor" ifadesini kullandı. Koçal, dolandırıcıların, son dönemde hibe ve destekleri konu ederek menfaat sağlamaya çalıştığını kaydetti. Gönderilen linklere girenlerin faturalarına en az 50 lira yansıtıldığını belirten Koçal, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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