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Pahalı mesaj!

dolandırıcılığının arttığını ve devlet desteklerini kullandıklarını belirten tüketici dernekleri, vatandaşlara yöntemleri ve mağdur olunmaması için tavsiyede bulundu

Pahalı mesaj!
Son dönemde SMS dolandırıcılığının arttığını ve özellikle devlet desteklerini ve teşviklerini malzeme yaparak, vatandaşı kandırmaya yönelik yöntemlerin çıktığını belirten tüketici dernekleri, her mesajın açılmaması konusunda uyardı, dolandırıcılık yöntemlerini ve bu tür mağduriyet yaşayanların ne yapması gerektiğini anlattı.

WHATSAPP TUZAĞI
Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, dolandırıcıların 'in yanı sıra WhatsApp'dan da çalıştığını belirterek, "SMS ile 'ın güncellenmesi gerektiği, güncellenmez ise belgelerin silineceği mesajı ile link gönderiyorlar. Vatandaş numarasını yazıp devam ettiğinde 'evet' veya 'hayır' onayı çıkıyor. Mesaj nasıl cevaplanırsa cevaplansın faturanıza 50 lira yansıtılıyor" dedi. 'Hakkınızda açılmış icra takibi sürmektedir. İrtibata geçmeniz halinde anlaşma imkanı sağlanacaktır. İrtibat için lütfen ... numarasını arayınız' şeklinde atılan SMS'lere kulak asılmaması çağrısında bulunan Koçal, "Bu numara Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmet numarasıdır. Arandığında karşı taraf konuşmayı uzatıyor. Faturaya görüşülen süreye bağlı 250 lira ile 2 bin lira arasında ücret yansıtılıyor" ifadesini kullandı. Koçal, dolandırıcıların, son dönemde hibe ve destekleri konu ederek menfaat sağlamaya çalıştığını kaydetti. Gönderilen linklere girenlerin faturalarına en az 50 lira yansıtıldığını belirten Koçal, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
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