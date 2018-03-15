Londra-Kars seferi

Ankara-Kars arasında sefer yapan DoğuEkspresi, yurt dışından da ilgi görmeye başladı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarındanAnkara-Kars arasında sefer yapan DoğuEkspresi, yabancı turistleri de ağırlıyor. Yerli veyabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışaçıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. İngiltere'ninbaşkenti Londra'dan Doğu Ekspresi seferiniduyan Stephen Hargrave, yolculuk yapmaküzere Ankara'ya gelenlerden. Ankara'dantren biletini alan Hargrave, Doğu Ekspresi ileyolculuk yaparak Kars'a ulaştı. Hargrave, DoğuEkspresi ile eğlenceli bir yolculuk yaptığını,geçen yıl gittiği İzmir'de görmediği kârı yolculuksırasında gördüğünü belirterek, "Herkese veİngiltere'deki arkadaşlarıma, bütün yabancıturistlere bu seyahati tavsiye ediyorum.
Bir ülkenin turistlik yerlerini görmek çok kolayama alışılmışın dışına çıkılması çok farklışeyler gösteriyor insana. Bunu yaptığım için demutluyum. Kars'ta tarihi geçmişi olan bir yer hemonu görebilmek hem de onu yaşayabilmek çokgüzel" dedi. Londra'dan gelen Lale Hamleci isepopüler olan Doğu Ekspresi'yle seyahat için yolaçıktığını ve çok mutlu olduğunu anlattı.
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