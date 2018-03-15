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- seferi

Londra-Kars seferi
Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yurt dışından da ilgi görmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yabancı leri de ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. 'nin başkenti Londra'dan Doğu Ekspresi seferini duyan Stephen Hargrave, yolculuk yapmak üzere Ankara'ya gelenlerden. Ankara'dan tren biletini alan Hargrave, ile yolculuk yaparak 'a ulaştı. Hargrave, Doğu Ekspresi ile eğlenceli bir yolculuk yaptığını, geçen yıl gittiği İzmir'de görmediği kârı yolculuk sırasında gördüğünü belirterek, "Herkese ve İngiltere'deki arkadaşlarıma, bütün yabancı turistlere bu seyahati tavsiye ediyorum.


Bir ülkenin turistlik yerlerini görmek çok kolay ama alışılmışın dışına çıkılması çok farklı şeyler gösteriyor insana. Bunu yaptığım için de mutluyum. Kars'ta tarihi geçmişi olan bir yer hem onu görebilmek hem de onu yaşayabilmek çok güzel" dedi. 'dan gelen Lale Hamleci ise popüler olan Doğu Ekspresi'yle seyahat için yola çıktığını ve çok mutlu olduğunu anlattı.
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