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ye 355 TL intibak

2000 yılı ve sonrasında olanlara intibak için , Meclis’i adres gösterdi, milyonlar bekliyor. Yeni intibak yapılırsa, maaşlara 355 liraya varan yolu açılacak

Emekliye 355 TL intibak
Emeklilerin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermesinin ardından, milyonlar yasa beklentisi içerisine girdi. 2000'den önce emekli olanlar, Meclis'ten intibak müjdesi bekliyor. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. İlk olarak ombusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a gitmiş ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. ise "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek, intibak başvurusunu kabul etmemişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla gözler Meclis'e çevrildi.

YASA TEKLİFİ BEKLENİYOR
TAKVİM'i arayan emekliler, "2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak şart. Aynı şartlarda emekli olmuş kişiler arasında maaş farklılıkları var. 2000 öncesinde emekli olanların maaşı bizi geçti" diyor. Konunun Meclis'e taşınacağı konusunda umutlu olduklarını belirten emekliler, "En kısa sürede yasa teklifi bekliyoruz" diye konuşuyor. Eğer yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, önceki intibakta olduğu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek.

ESNAFIN PRİMİ 7 BİN 200'E İNSİN
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkar, tatil nedir bilmeden gece gündüz dükkanının başında duruyor. Hem en uzun prim gün sayısını ödüyor hem de emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli" dedi. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, şöyle konuştu: "60 günden fazla prim borcu olan esnaf sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Esnaf ve sanatkar da prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmeli. Ayakta tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için 'rapor ücreti' hakkı verilmeli."
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