Emekliye 355 TL intibak

Emeklilerin intibak umudu sürüyor. AnayasaMahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermesinin ardından, milyonlar yasa beklentisiiçerisine girdi. 2000'den önce emekli olanlar, Meclis'ten intibak müjdesi bekliyor. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. İlk olarak ombusmana taşınan ve haklıbulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'agitmiş ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi ise "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek, intibak başvurusunu kabul etmemişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla gözler Meclis'e çevrildi.
YASA TEKLİFİ BEKLENİYOR TAKVİM'i arayan emekliler, "2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak şart. Aynı şartlarda emekli olmuş kişiler arasında maaş farklılıkları var. 2000 öncesinde emekli olanların maaşıbizi geçti" diyor. Konunun Meclis'e taşınacağı konusunda umutlu olduklarını belirten emekliler, "En kısa sürede yasa teklifi bekliyoruz" diye konuşuyor. Eğer yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyonkişinin maaşı yenidenhesaplanacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, önceki intibakta olduğu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek.
ESNAFIN PRİMİ 7 BİN 200'E İNSİN TESK Genel Başkanı BendeviPalandöken, "Bağ-Kur'lu esnaf vesanatkar, tatil nedir bilmeden gece gündüzdükkanının başında duruyor. Hem enuzun prim gün sayısını ödüyor hemde emekli olduğunda en düşük maaşıalıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranmapayı düşünülerek, ödemesi gerekenprim gün sayısı 7 bin 200'eindirilmeli" dedi. İş kazası, hastalık,yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı veBağ-Kur'lu ayrımlarına son verilmesigerektiğini belirten Palandöken, şöylekonuştu: "60 günden fazlaprim borcu olan esnaf sağlıkhizmetinden yararlanamıyor. Esnafve sanatkar da prim borcu olsadahi sağlık hizmetlerindenyararlanmaya devamedebilmeli. Ayakta tedavilerdegeçici iş göremezlik ödeneğialamayan esnafa tedavisüresindeki geçimi için 'raporücreti' hakkı verilmeli."
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