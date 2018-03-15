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  2. KOSGEB kredisiyle dünyaya açıldı

’lere e-Hizmet

, ’lerin desteklere daha kolay başvuru yapabilmesi için hizmetlerini elektronik ortama taşıdı

KOBİ’lere e-Hizmet
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (), 'lerin işini kolaylaştıracak yeni uygulama başlattı. KOSGEB, KOBİ'lerin daha hızlı, daha kolay ve daha az belgeyle desteklere başvuru yapabilmesi için hizmetlerini elektronik ortama taşıdı. e-Devlet'te KOBİ'ler, KOBİ/ Girişimci Giriş bölümüne girerek işlemlerini yapabiliyor. Gerçek şahıslar ve gerçek şahıs işletmeleri, e-devlet şifresi ile tüm KOSGEB e-hizmetlerine başvurabiliyor. Tüzel kişi işletmeleri (LTD, A.Ş. vb. işletmeler), KOSGEB e-hizmetlerine başvurularını Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde (MERSİS) kayıtlı işletme temsilcileri ile yapabiliyor.

DESTEKLER NEFES OLDU
■ KOSGEB geçen yıl 58 bin işletmeye yaklaşık 953 milyon liralık destek sağladı. Bu desteğin yüzde 60.3'ünü mikro, yüzde 23.1'ini küçük, yüzde 16'sını ise orta ölçekli işletmeler kullandı. Desteklerden en yüksek payı 443.4 milyon lira ile 'Girişimcilik ' alırken; bunu 276.9 milyon lira ile 'Genel Destek Programı', 149.8 milyon lira ile de 'KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı' izledi.
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