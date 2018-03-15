KOBİ’lere e-Hizmet

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin işini kolaylaştıracak yeni uygulama başlattı. KOSGEB, KOBİ'lerin daha hızlı, daha kolay ve daha az belgeyle desteklere başvuru yapabilmesi için hizmetlerini elektronik ortama taşıdı. e-Devlet'te KOBİ'ler, KOBİ/ Girişimci Giriş bölümüne girerek işlemlerini yapabiliyor. Gerçek şahıslar ve gerçek şahıs işletmeleri, e-devlet şifresi ile tüm KOSGEB e-hizmetlerine başvurabiliyor. Tüzel kişi işletmeleri (LTD, A.Ş. vb. işletmeler), KOSGEB e-hizmetlerine başvurularını Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde (MERSİS) kayıtlı işletme temsilcileri ile yapabiliyor.
DESTEKLERNEFES OLDU ■ KOSGEB geçen yıl 58 bin işletmeye yaklaşık 953 milyon liralık destek sağladı. Bu desteğin yüzde 60.3'ünü mikro, yüzde 23.1'ini küçük, yüzde 16'sını ise orta ölçekli işletmeler kullandı. Desteklerden en yüksek payı 443.4 milyon lira ile 'Girişimcilik Destek Programı' alırken; bunu 276.9 milyon lira ile 'Genel Destek Programı', 149.8 milyon lira ile de 'KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı' izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.