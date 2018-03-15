TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Hükümetten KDV iadesi düzenlemesi
Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni KDV düzenlemesi ile ilgili bilgiler verdi. Sistem içerisinde KDV iade talep edecek mükellef sayısının artacağını açıklayan Ağbal, "Yeni varsayıma göre yıllık 500 bine kadar KDV iade talebi olabilecek" dedi.
Etiketler: kdv
- Hibe aldı, süt tesisi kurdu
- Her 100 kişiden 5'i işveren
- Sağlık sigortası borçlarını yapılandıracaklar ve gelir testi yaptıracaklar için son gün
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.