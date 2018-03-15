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Hükümetten iadesi düzenlemesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni düzenlemesi ile ilgili bilgiler verdi. Sistem içerisinde KDV iade talep edecek mükellef sayısının artacağını açıklayan Ağbal, "Yeni varsayıma göre yıllık 500 bine kadar KDV iade talebi olabilecek" dedi.

Hükümetten KDV iadesi düzenlemesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 07:06
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