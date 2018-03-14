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'ın ardından da madencileriyle görüşüyor


, geçtiğimiz ayın sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki madenciliği şirketleriyle beş yıllık anlaşmalar yapmak için çalışmalara başlamıştı. üretiminde önemli bir metal olan kobalt için ABD'li şirketin en büyük rakibi 'un da harekete geçtiği bildirildi.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 14:12
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