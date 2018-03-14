

Apple, geçtiğimiz ayın sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki kobalt madenciliği şirketleriyle beş yıllık anlaşmalar yapmak için çalışmalara başlamıştı. Akıllı telefon üretiminde önemli bir metal olan kobalt için ABD'li şirketin en büyük rakibi Samsung'un da harekete geçtiği bildirildi.