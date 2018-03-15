İşte 52 milyon liralık destek paketi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri yetiştiricilerine yönelik 52 milyon TL destek çalışması hayata geçiriliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Fakıbaba, denizlerin ve iç suların, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından geniş imkanlar sunduğunu belirterek, bu kaynakları kullanabilecek yeterlilikte balıkçı teknesi ve teknolojisi, yetiştiricilik tesisi ve insan kaynağının mevcut olduğunu dile getirdi.
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Hükümet bu kadar prosüdür uygularsa,yine zengine yarar,ekonominin canlanması için küçük esnafı ,kobiyi destekleyin,lütfen
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