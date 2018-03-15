;
Yol Durumu
  1. Londra-Kars seferi
  2. Dolar ve euro ne kadar?

İşte 52 milyon liralık destek paketi!

İşte 52 milyon liralık destek paketi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri yetiştiricilerine yönelik 52 milyon TL destek çalışması hayata geçiriliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Fakıbaba, denizlerin ve iç suların, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından geniş imkanlar sunduğunu belirterek, bu kaynakları kullanabilecek yeterlilikte balıkçı teknesi ve teknolojisi, yetiştiricilik tesisi ve insan kaynağının mevcut olduğunu dile getirdi.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 12:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

Hükümet bu kadar prosüdür uygularsa,yine zengine yarar,ekonominin canlanması için küçük esnafı ,kobiyi destekleyin,lütfen

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.03.2018 14:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar