Katar ve Türkiye arasında dev savunma imzası

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi, Dimdex 2018 savunma fuarında gövde gösterisi yapıyor. Fuar'dan Katar ve Türkiye arasında çok önemli bir imza haberi geldi. MDS Defense Technologies & Construction, Katar için Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanı inşa edecek.

​Qatar'ın Zekreet Bölgesinde yer alacak olan '' BUROQ SPECIAL MARINE OPERATIONS'' Eğitim Merkezinin anahtar teslimi yapılması işi Qatar Armed Forces (Qatar Silahlı Kuvvetleri - QAF) ile MDS Defense Technologies & Construction arasında Dimdex 2018 Fuarında, Qatar Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hamad Abdulla A.M. Al Marri ile MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı arasında törenle imzalandı.

Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanı aynı anda 200 askeri personelin eğitim ihtiyacını sorunsuz ve eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.



MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı

Yaklaşık 130 dönümlük alanda yer alan belli başlı yapılar:

Yönetim Binası

50m Kapalı Atış Poligonu ve simulasyon merkezi

Çok amaçlı eğitim merkezi.

Meskun Mahal Eğitim Alanı.

Bomba eğitim alanı.

Anti-terör ve yangın eğitimi vermek üzere hazırlanmış kargo gemisi.

Kapalı Spor Salonu

Manialı pentatlon eğitim alanı

Zodyak tekneler için liman.

200 Kişilik Asker Yatakhanesi

50 Kişilik Subay Yatakhanesi

Yemekhane Binası

Silah ve Mühimmat Depoları

Tüm tesis birbirine entegre ve merkezi operasyona uyumlu olacak şekilde teknolojik sistemler ile donatılmıştır.

MDS'nin dizayn kriterlerinin başında, ilerideki ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek yapıların tasarlanması, 21. Yüzyılın getirdiği teknolojilerin kullanımı ve kullanım - bakım kolaylıklarının ön planda tutulması gelmiştir.

Bu Proje ile iki dost ülke Katar ve Türkiye'nin ortaklaşa yapacağı çalışmalarla Katar'ın askeri yapılanmasının uluslararası arenada yeralması amaçlanmaktadır.