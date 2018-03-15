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Yol Durumu
  1. Ekonomi için kritik veri açıklandı!

'de sert hareketlenme

'de yaşanan düşüş durmuyor. Bitcoin fiyatı 8 bin doların da altına inerken 7 bin 700 dolara kadar düştü. İşte 15 Mart Bitcoin'de son durum...

Bitcoinde hareketli günler!

Google'ın kripto paralara ve benzeri içeriklere reklam yasağı getireceğini açıklamasının ardından dün başlayan düşüş devam ediyor.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 11:13
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