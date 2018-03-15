Google'ın kripto paralara ve benzeri içeriklere reklam yasağı getireceğini açıklamasının ardından dün başlayan düşüş devam ediyor.
Bitcoin'de sert hareketlenme
Dijital para Bitcoin'de yaşanan düşüş durmuyor. Bitcoin fiyatı 8 bin doların da altına inerken 7 bin 700 dolara kadar düştü. İşte 15 Mart Bitcoin'de son durum...
Etiketler: dijital para , Bitcoin
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