DOLAR 3,8820 LİRADAN, AVRO 4,8070 LİRADAN GÜNE BAŞLADI
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8820 liradan, avro 4,8070 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8800 liradan alınan dolar, 3,8820 liradan satılıyor. 4,8050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8860 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8010 lira olmuştu.
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