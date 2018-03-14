Konutta yeni model! Önce dene sonra al

Türkiye'de konut stoğu yaklaşık 800 binlere yaklaştı. Sektördeki arz-talep arasındaki farkın her yıl büyümesi üzerine inşaat firmaları konut stoğunu eritmek için yeni formül arayışına girdi. Uzun vadeli konut satışları ve düzenlenen indirimli kampanyalar ile sektöre hareketlilik getirmeye çalışan markalı konut firmaları, bu kez satış hedeflerini yükseltmesi beklenen önce dene sonra satın al formülünden umutlu. Satın alınmak istenen evi, önce 1 yıllığına kiralayarak test etme imkanı sunan model, sektörün yeni gözdesi oldu. Yeni modelle 1 yıllık test sürecinden sonra kiracı evi beğenirse satın alabiliyor. Üstelik satın alma kararından sonra ödenen kira da konut bedelinden düşülüyor. Gayrimenkul danışmanıGamze Özlü, modelin kısa zamanda ilgi göreceğini, 800 bine dayanarak artmaya da devam eden konut stoğunun eritilmesinde etkili olabileceğini belirtti. Özlü, kira bedellerinin aylık bin ile 6 bin lira arasında değiştiğini de kaydetti.
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