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Eleman alana 50 bin tl

Eleman alana 50 bin tl
Çalışma hayatında yaşanan iş kazalarını yüzde 60 azaltan Mesleki Yeterlilik Belgesi 300 bin çalışana ulaşırken, 'nitelikli eleman' çalıştıran 'lere de özel destekler sağlanacak. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş mesleki yeterlilik belgesine sahip olan KOBİ'lere başı bin 500 liralık destek sağlanacak. İstihdam edilecek elemanın şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması, kadın olması veya 30 yaşından gün almamış olması halinde ise eleman başı destek 2 bin 500 liraya çıkarılacak. Desteklerden yararlanılması için istihdam edilecek vatandaşların MYK tarafından verilen 5 ve üzeri seviyede olan mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, başvuru tarihi itibariyle 2 ay içerisinde istihdam edilmemiş olması ve tam zamanlı olarak çalışması gerekecek. Destek üst limiti ise KOBİ başına 50 bin lira olacak.


Betil BAŞ
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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