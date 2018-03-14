Eleman alana 50 bin tl

Çalışma hayatında yaşanan iş kazalarını yüzde 60 azaltan Mesleki YeterlilikBelgesi 300 bin çalışana ulaşırken, 'nitelikli eleman' çalıştıran KOBİ'lere de özeldestekler sağlanacak. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş mesleki yeterlilik belgesine sahip olan KOBİ'lere istihdam başı bin500 liralık destek sağlanacak. İstihdam edilecek elemanın şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması, kadın olması veya 30 yaşından gün almamış olması halinde ise elemanbaşı destek 2 bin 500 liraya çıkarılacak. Desteklerden yararlanılması için istihdam edilecek vatandaşların MYKtarafından verilen 5 ve üzeriseviyede olan mesleki yeterlilikbelgesine sahip olması, başvuru tarihi itibariyle 2 ay içerisinde istihdam edilmemiş olması ve tam zamanlı olarak çalışması gerekecek. Desteküst limiti ise KOBİ başına50 bin lira olacak.
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