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Kriz dinlemedi: Tam yüzde 90 arttı

'da, bu yıl 'ye tatile gitmek isteyenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.


medyasının, Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği () ve farklı seyahat acentelerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerine göre, bu yıl 'de tatil yapmak isteyen müşterilerin sayısında artış yaşanıyor.

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  • 13 Mart 2018, Salı 00:12
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