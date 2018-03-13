Kriz dinlemedi: Tam yüzde 90 arttı

Hollanda medyasının, Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ve farklı seyahat acentelerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerine göre, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerin sayısında artış yaşanıyor.
Hollanda medyasının, Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ve farklı seyahat acentelerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerine göre, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerin sayısında artış yaşanıyor.
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