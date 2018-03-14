Altının bugün hızlı bir yükselişte! Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 14 Mart Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı düşüşü durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Altın 165-166 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

165.17 liradan alınırken, 165,23 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 262,19 liradan alınırken 268,05 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,74'den alınırken 536,11 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1083,00 liradan alınıp 1095,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2621,90 liradan alınırken 2662,50 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.