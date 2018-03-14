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ne kadar? ne kadar? (14 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram altın kaç para? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 14 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının bugün hızlı bir yükselişte! Bugün kaç lira? ve ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 14 Mart Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı düşüşü durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Altın 165-166 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 'un kalbinin attığı 'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?
165.17 liradan alınırken, 165,23 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 262,19 liradan alınırken 268,05 liradan satılıyor. da 522,74'den alınırken 536,11 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1083,00 liradan alınıp 1095,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2621,90 liradan alınırken 2662,50 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. nın dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 09:24
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