



Gecikme faizi ve cezası siliniyor, geçmiş borç 53.33 lira üzerinden hesaplanıyor. Genel sağlık sigortası uygulamasına başlandığı 2012'den beri işsizseniz ve gelir testine girip, GSS'ye müracaat etmediyseniz; bu yılın 2 Nisan'ına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), 5 yıl 3 aylık, yani 63 aylık prim borcunuz var demektir. Bu da, gecikme faizi ve cezası ile birlikte 20 bin liranın üzerinde bir borç anlamına geliyor. İşte, bu borcu, aylık 53.33 liradan ödeyebileceksiniz ve gecikme faizi, gecikme cezası ise silinecek.