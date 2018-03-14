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Sağlık larını yapılandıracaklar ve yaptıracaklar için son gün

'nda () yeni dönem başlamıştı. 4.5 milyona yakın kişinin geçmişten gelen 12 milyar liraya yakın borcu yeniden yapılandırılıyor. Yeniden yapılandırma için 2 Nisan son gün.



Gecikme faizi ve cezası siliniyor, geçmiş 53.33 lira üzerinden hesaplanıyor. uygulamasına başlandığı 2012'den beri işsizseniz ve ne girip, 'ye müracaat etmediyseniz; bu yılın 2 Nisan'ına kadar Kurumu'na (), 5 yıl 3 aylık, yani 63 aylık prim borcunuz var demektir. Bu da, gecikme faizi ve cezası ile birlikte 20 bin liranın üzerinde bir borç anlamına geliyor. İşte, bu borcu, aylık 53.33 liradan ödeyebileceksiniz ve gecikme faizi, gecikme cezası ise silinecek.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 10:08
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