İstanbul serbest piyasada dolar 3,8660 liradan, avro 4,7950 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8640 liradan alınan dolar, 3,8660 liradan satılıyor. 4,7930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7780 lira olmuştu.
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