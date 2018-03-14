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ne kadar? ne kadar? (14 Mart 2018 dolar ve euro kurları)

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

serbest piyasada 3,8660 liradan, avro 4,7950 liradan güne başladı.

'da 3,8640 liradan alınan dolar, 3,8660 liradan satılıyor. 4,7930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7950 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7780 lira olmuştu.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 09:21
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