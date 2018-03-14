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'den bir ilk! Sipariş yağdı...



Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullanılan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı () Sistemi'nde ilk başarısına imza atıldı.

TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullanılan, Fırat Kalkanı ve son Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA, yurt dışında da ilgi görüyor.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 13:25
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