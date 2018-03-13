Sağlıkçıya 10 müjde
Sağlık çalışanlarının merakla beklediği tasarı Başbakanlık’ta. 14 Mart’ta Meclis’e sunulması planlanan tasarıda; erken emeklilik, ek ödeme gibi 10 müjde var
KREŞ KOLAYLIĞI
● Tüm sağlık çalışanlarına 4 yılda 1 yıl yıpranma payı, ek ödemelerin emeklilik maaşına yansıması, hastanelerde sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, her hastaneye kreş zorunluluğu, döner sermayenin daha çok çalışan sağlık çalışanına daha yüksek verilmesi gibi özlük haklarına ilişkin iyileştirmeleri biz yasa tasarısında talep ettik.
● Pratisyen açığımız gelecek 6 yılda, 2024'te kapanacak. O zaman mecburi hizmeti kaldıracağız.
● Devletteki iyi yetişmiş hekimlerin özel sektöre gidişi ile ilgili yüksek talepler var. Bizim en fazla 20-25 bin lira ücret ödeyebildiğimiz uzman, özel sektöre 100 bin lira civarında maaşla transfer ediliyor. Yeni bir çalışma yapıyoruz. Üniversite ya da devlet hastanelerinde çalışan hekimlerimizden mesai sonrasında dışarda çalışmak isteyenlere bu imkanı verelim. Bunu tartışmaya açıyoruz. Esnek çalışma modelini çalışıyoruz.
OTELLER SAĞLIK MERKEZİ OLACAK
Yeni bir düzenleme ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adı altında bir yapı kuruyoruz. Sağlık turizmi tek çatı altında yapılacak. Bu kapsamda, konaklamalı fizik tedavi, yaşlı bakım merkezleri ve kaplıcalar şeklinde bir düzenleme yapıyoruz. Bu alanı özel sektöre açıyoruz. Kapasitesi 50 yatak ve üstü olan oteller konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak sağlık hizmeti verebilecek.
İYİ HEKİM E EK ÖDEME
● Yeni düzenlemeyle, Türkiye'nin alanında en iyi hekimleri bir uluslararası katalog ile dünyaya tanıtılacak. Sağlık turizmi kapsamında katalogda yer alan hekimlerin branşları, uzmanlık alanları, tecrübeleri, başarı oranları anlatılacak. Bu hekimlere ek ödemeler yapılacak.
● Sağlık Uygulama Tebliği'nde sağlık hizmetlerine yapılan ödemelerde 2008'den bu yana fiyat düzenlemesi yapılmamış. Bu yapılır, düzeltilir.
Safure CANTÜRK
Etiketler: 14 mart tıp bayramı , Maliye Bakanlığı , özel sektör
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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