Dolar ve Euro ne kadar? (13 Mart 2018 Döviz kurları)

Dolar 3,8410 liradan, avro 4,7370 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8410 liradan, avro 4,7370 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8400 liradan alınan dolar, 3,8410 liradan satılıyor. 4,7350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8340 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7210 lira olmuştu.
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