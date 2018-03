Türkiye'den ABD'de tarihi hamle!

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika'da Türk lobisini oluşturmak için planlarımız başladı. Biz Türkiye'den yeni Amerika'ya gidecek olan üreticilerle birlikte Amerikan pazarında bunu oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akat, Amerika'da farklı lobilerin olduğunu, bu lobilerin birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğini, Türk tarafında böyle bir şey olmadığını, Türk tarafında herkes birbirini etkilemeye ve zarar vermeye çalıştığını söyledi.

Akat, "Amerika'da üst seviyedeki iş adamlarına baktığınız zaman belli bir yere varmışlar. Bugün Amerika'da sahibi Türk olan bir çok firma var. Fakat onlarla konuştuğunuz zaman biz Türk firması değiliz Amerikan firmasıyız diyorlar. Çünkü Amerikanlaşmışlar ve Türk tarafını unutmuşlar. Biz bunu aşmak için toplu halde hareket edip Amerika'da Türk lobisini oluşturmak için planlarımız başladı. Biz Türkiye'den yeni Amerika'ya gidecek olan üreticilerle birlikte Amerikan pazarında bunu oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 SENE İÇERİSİNDE AMERİKA İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ YÜZDE 100 ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ"

2017 yılında Amerika'ya 7,5 milyar dolar ihracatın ve 8,5 milyar dolar ithalatın olduğunun altını çizen Akat, "2018'de ihracatımızın yaklaşık yüzde 10-15 civarında artmasını bekliyoruz. Vize krizine rağmen Türk mallarına Amerika'da taciz uygulanmadı ve Türk ticaretine yönelik sıkıntı olmadı." dedi.

Akat, "Gönül isterdi ki daha yüksek seviyede ticaret hacmimiz olsun. Önümüzdeki 5 sene içerisinde Amerika ile ticari ilişkileri yüzde 100 arttırmayı planlıyoruz. Konjektör bize yarıyor. Amerika'nın Meksika'ya Çin'e ve en büyük ithalatı yaptığı ülkelere bakış açısında ciddi yaptırımlar olmaya başladı. Trump dönemiyle bu yaptırımlar bize fayda sağlayacak. 2018'in ikinci yarısından sonra daha yüksek seviyede olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk gıda, üretim ve yedek parça sektörünün Amerikan standartlarına daha uygun bir şekilde üretim yapabileceğini belirten Akat, şunları kaydetti:

"İhracatı daha da arttırabilecek atılımlar yapıyoruz ve Türk sanayicinin Amerika'da pazar araştırması yapmasını öneriyoruz. Bunları sağladıktan sonra inanın ticari hacim daha da artacaktır. Çünkü engeller Türk gıda sektöründe Amerikan pazarına uygun paketlenme yapılmıyor. Aslında Amerika'daki sistem çok pratik bunlar aşılırsa müthiş bir şekilde hızlı bir ihracat kanalı açılacak. İnsanların gözünde Amerika uzak bir ülke. Okyanus aşılması gereken bir ülke olarak bakılıyor. Fakat bugün Amerika'nın New York, Miami tarafındaki bölgelere baktığımız zaman bu bölgelere yapılan ihracatla uçak ile bir günde istediğimiz malı yollayabiliyoruz.

Amerika standartlarına uygun birçok ürünümüz var ve bu ürünler kargo fiyatlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Ayrıca gemi taşımacılığında bugün Avrupa'ya bir ürün yolladığımızda 3 günde varıyor diyoruz ama rahatlıkla 1 hafta 10 gün sürüyor gümrük işlemleriyle fakat New York gibi yerlere 20-25 günde rahatlıkla bir konteyneri yollayabiliyorsunuz. Gümrük işlemleri Amerika'da Türkiye'de konteynere yüklendiği zaman orada işlemleri yapıp tamamlıyorsunuz. Yani gümrüğe gitti. 10 gün 1 ay bekliyor öyle bir derdiniz yok. Zaten konteyner Türkiye'de yüklendiği andan itibaren Amerika'da işlemleri yapmak zorundasınız."

"MADE İN USA AMERİKA'DA ÇOK ÖN PLANDA DEĞİL"

Ali Osman Akat, dış ticaret firmalarında eğitim eksikliğinin çok olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de insanlar internete girdikleri zaman forumları doldurmak, standartlara uygun sertifikalar hazırlamak bunları hazırlattırıp onaylattırmak gözünde çok büyüttüğü zor şeyler gibi geliyor. Bugün dış ticaretten destek alınabilecek kanallarda var. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekonomi Bakanlığı olsun ciddi destekler veriyor." dedi.

Made in USA Amerika'da çok ön planda olmadığının altını çizen Akat, "Amerika pazarına girebilmiş Amerika standartları önemli. Hangi pazara giderseniz gidin Amerika'da hiç bir tüketici hangi ürünün nerede üretildiğine bakmaz. Ürünün Amerika'da serbest dolaşım ile satılıyor mu ve fiyat aralığına bakar." diye konuştu.

Akat, şunları kaydetti:

"Amerika'daki ürünlerin çoğu Made in China, Made in Indonesia, Made in Korea, Made in Taiwan bunları görürsünüz. Mesela Apple'ın her ürünü Made in China ama dizaynı Kaliforniya'dır. Ama Amerika'da serbest satılır. Amerika'da Çin malı, Türk malı, Hint malı diye bu ürünü almayalım gibi ön yargı yok. Bugün Avrupa'nın veya Balkanların herhangi bir ülkesine mal satarken özellikle Araplara mal satarken Made in France mı, Made in Germany mi diye önemsiyorlar. Amerika'da bu önemsenmiyor.

Amerika'da tüketiciler ürünü elle tutuyor işime yarıyor mu, standartlara uygun mu, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) onay vermiş mi bunlara bakılıyor. Amerika'daki tüketici Türkiye ile ilgili problemlere bakmaz ya da Amerika'nın dünkü düşmanı Vietnam bugün Amerika'ya 49 milyar dolar ihracat yapıyor. Biz müttefikiz ama ihracat rakamımız 7,5 milyar dolar yaklaşık 6 misli. Bu proje ile müttefiklik ilişkimize yakışır ihracat rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Önemli olan Amerikan tüketicisinin eğilimlerine hitap eden mallar üretmek ve 3,8 trilyon dolarlık Amerikan pazarına sağlam bir giriş yapmak."