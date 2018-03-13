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Havalimanlarımız Avrupa’nın zirvesinde

Havalimanlarımız Avrupa’nın zirvesinde
Avrupa Havalimanları Konseyi'nin 2018 Ocak raporuna göre; Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya Havalimanı dördüncü sırada yer aldı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, havalimanlarının Avrupa listelerindeki muhteşem yükselişinin sürdüğüne dikkati çekti. Ocak, "Yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları sıralamasında Ocak'ta Atatürk Havalimanı, yolcusunu bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 30.3 artırarak Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı oldu. yüzde 25.3 artışla ikinci, Havalimanı yüzde 14.3 artışla dördüncü sırada yer aldı" diye konuştu.
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