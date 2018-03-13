Havalimanlarımız Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa HavalimanlarıKonseyi'nin 2018 Ocakraporuna göre; Avrupa'nınen çok büyüyen havalimanıAtatürk Havalimanı olurken,Sabiha Gökçen Havalimanıikinci, Antalya Havalimanıdördüncü sırada yer aldı. DHMİYönetim Kurulu Başkanı veGenel Müdürü Funda Ocak,Türkiye havalimanlarınınAvrupa listelerindeki muhteşemyükselişinin sürdüğünedikkati çekti. Ocak, "Yılda 25milyonun üzerinde yolcuyahizmet verilen havalimanlarısıralamasında Ocak'ta AtatürkHavalimanı, yolcusunu bir öncekiyılın Ocak ayına göre yüzde30.3 artırarak Avrupa'nın ençok büyüyen havalimanı oldu.Sabiha Gökçen Havalimanıyüzde 25.3 artışla ikinci, AntalyaHavalimanı yüzde 14.3 artışladördüncü sırada yer aldı" diyekonuştu.
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